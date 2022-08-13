Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости вводить федеральные COVID-ограничения

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Критической ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусом в РФ в настоящий момент нет, как и необходимости вводить какие-либо коронавирусные ограничения на федеральном уровне, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности - носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время", - сказала Пшеничная журналистам.

По ее словам, к росту заболеваемости в РФ привело появление и распространение новых субвариантов штамма "омикрон".

"Но даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года - сезона гриппа и ОРВИ - и не идет ни в какое сравнение с заболеваемостью в Европе, когда в отдельных странах она за день превышает количество заболевших, выявленных за неделю в нашей необъятной стране", - добавила Пшеничная.

Также она отметила, что нынешний рост заболеваемости "в большей степени связан со сменой циркулирующих субвариантов вируса, а не с сезоном летних отпусков".

По данным оперативного штаба на 12 августа, в РФ впервые с конца марта выявлено более 27,8 тыс. заболевших COVID-19, кончались 57 пациентов.

Коронавирус Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что нет гарантии возвращения вкуса и обоняния после COVID

В Роспотребнадзоре заявили, что нет гарантии возвращения вкуса и обоняния после COVID

Что произошло за день: пятница, 12 августа

Twitch грозит второй штраф до 4 млн рублей за отказ удалить фейки

Twitch грозит второй штраф до 4 млн рублей за отказ удалить фейки

Розничные продажи водки в РФ в июле выросли на 5,3% к уровню июня

Розничные продажи водки в РФ в июле выросли на 5,3% к уровню июня

Судно "Балтийский исследователь" загорелось под Калининградом

Дипломатическое противостояние

Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата

Стена жилого дома обрушилась в Омске

Стена жилого дома обрушилась в Омске

В РФ учрежден День российской анимации

Программу льготной ипотеки распространят на семьи с детьми, рожденными до конца 2023 г.

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });