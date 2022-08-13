В Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости вводить федеральные COVID-ограничения

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Критической ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусом в РФ в настоящий момент нет, как и необходимости вводить какие-либо коронавирусные ограничения на федеральном уровне, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности - носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время", - сказала Пшеничная журналистам.

По ее словам, к росту заболеваемости в РФ привело появление и распространение новых субвариантов штамма "омикрон".

"Но даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года - сезона гриппа и ОРВИ - и не идет ни в какое сравнение с заболеваемостью в Европе, когда в отдельных странах она за день превышает количество заболевших, выявленных за неделю в нашей необъятной стране", - добавила Пшеничная.

Также она отметила, что нынешний рост заболеваемости "в большей степени связан со сменой циркулирующих субвариантов вируса, а не с сезоном летних отпусков".

По данным оперативного штаба на 12 августа, в РФ впервые с конца марта выявлено более 27,8 тыс. заболевших COVID-19, кончались 57 пациентов.