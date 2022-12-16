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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Снежный покров в столице за последние сутки увеличился с 18 до 22 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в пятницу.

"Это пока максимум с начала нынешней зимы в городе", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 9:00 с главной метеостанции столицы на ВДНХ.

По прогнозу синоптиков, днем в Москве ожидаются от минус 2 до минус 4 градусов, небольшой снег, гололедица и ветер с порывами до 10 м/с.

Москва
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