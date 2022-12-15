Москвичам рекомендовали носить маски, но масочный режим пока не ввели

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендует жителям Москвы носить маски в местах скопления людей, но обязательный масочный режим в городе не вводится, заявила телеканалу "Москва 24" руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.

"Масочный режим в Москве не вводится, это не норма обязательная, но мы рекомендуем сотрудникам медицинских организаций, социальных служб, торговых предприятий, там, где есть скопление людей, и самим москвичам поберечься и использовать средства индивидуальной защиты", - объяснила она.

Московское управление Роспотребнадзора 15 декабря рекомендовало персоналу медицинских и социальных учреждений города носить в помещениях маски на фоне распространения гриппа и ОРВИ.