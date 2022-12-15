Московским медикам и соцработникам рекомендовали носить маски в помещениях

Стационарам посоветовали запретить посещение больных родственниками

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ столичное управление Роспотребнадзора рекомендовало сотрудникам медицинских учреждений и учреждений соцзащиты носить маски и обеззараживать воздух в помещениях, где возможно скопление людей.

Как сообщила пресс-служба управления, также рекомендовано проверять температуру у пациентов на входе. Стационарам посоветовали запретить посещение больных родственниками.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что пока в городе ни одну образовательную организацию полностью не закрыли из-за гриппа, но возможны случаи роспуска по домам отдельных классов, групп или корпусов.

Масочный режим в медучреждениях ранее ввели в Петербурге, он стал первым городом, где вернули маски. 15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что пока не видит необходимости вводить на федеральном уровне противоэпидемические ограничения на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Департамент образования Москвы 7 декабря объявил, что формат новогодних праздников в условиях роста заболеваемости будут определять сами школы.