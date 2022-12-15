Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Московским медикам и соцработникам рекомендовали носить маски в помещениях

Стационарам посоветовали запретить посещение больных родственниками

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ столичное управление Роспотребнадзора рекомендовало сотрудникам медицинских учреждений и учреждений соцзащиты носить маски и обеззараживать воздух в помещениях, где возможно скопление людей.

В РоссииПопова прогнозирует возможный пик заболеваемости гриппом к Новому годуПопова прогнозирует возможный пик заболеваемости гриппом к Новому годуЧитать подробнее

Как сообщила пресс-служба управления, также рекомендовано проверять температуру у пациентов на входе. Стационарам посоветовали запретить посещение больных родственниками.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что пока в городе ни одну образовательную организацию полностью не закрыли из-за гриппа, но возможны случаи роспуска по домам отдельных классов, групп или корпусов.

Масочный режим в медучреждениях ранее ввели в Петербурге, он стал первым городом, где вернули маски. 15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что пока не видит необходимости вводить на федеральном уровне противоэпидемические ограничения на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Департамент образования Москвы 7 декабря объявил, что формат новогодних праздников в условиях роста заболеваемости будут определять сами школы.

Москва Роспотребнадзор Анна Попова Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы

Около 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Около 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Снежный покров в Москве за двое суток уменьшился в четыре раза

Свыше 60% месячной нормы осадков обрушилось на Москву за двое суток

Свыше 60% месячной нормы осадков обрушилось на Москву за двое суток

В Москву со среды на смену дождю придет снегопад и до -12 градусов

В Москве побит суточный рекорд осадков 1960 года

В Москве побит суточный рекорд осадков 1960 года

На строительство больниц в Подмосковье и Тверской области выделили свыше 4 млрд руб.

Высота снежного покрова в Москве за сутки выросла на 14 см

Высота снежного покрова в Москве за сутки выросла на 14 см

Спасатели предупредили жителей Москвы о мокром снеге до утра воскресенья

Спасатели предупредили жителей Москвы о мокром снеге до утра воскресенья

В центре Рерихов заявили, что горевшая усадьба Лопухиных принадлежит Музею Востока

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });