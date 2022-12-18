Собянин сообщил о работе общественного транспорта Москвы без серьезных сбоев

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В работе городского транспорта Москвы не отмечено серьезных сбоев, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Общественный транспорт работает без каких-либо серьезных сбоев. Впереди, похоже, вся неделя снегопадов. Будем заниматься", - говорится в сообщении.

Мэр также подчеркнул, что все службы работают в плановом порядке. Как уточнил Собянин, коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро.

В сообщении в телеграм-канале столичного департамента транспорта говорится, что "МЦК, открытые линии метро, наземный городской транспорт работают штатно". Как добавили в департаменте, "трамвайную сеть мы подготовили заранее и продолжаем постоянно очищать от снега".

Уточняется, что для таких погодных условий дорожное движение в городе рабочее, заторы не превышают 5-6 баллов. Однако вечером могут возникнуть небольшие затруднения.

Для поездок по городу москвичам по-прежнему рекомендуют выбирать метро, МЦК, МЦД.

В департаменте отметили, что эвакуаторы "Московского паркинга" дежурят в режиме 24/7 и оперативно помогают с буксировкой транспортных средств. Также за ситуацией на дорогах следит ситуационный центр ЦОДД. Экипажи дорожного патруля работают на МКАД.