Новые поезда в метро Москвы оснащены системой прицельного торможения

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В московском метро новые поезда оборудуются системами, которые следят за состоянием машиниста и концентрацией его внимания и способны автоматически остановить состав с точностью до нескольких сантиметров, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также эти поезда позволяют открыть двери вагонов только стороны платформы.

Ликсутов отметил, что в мэрии уделяют большое внимание безопасности поездок на транспорте.

В пресс-службе Департамента транспорта уточнили, что эта система работает на восьми линиях со специальными путевыми датчиками: на Арбатско-Покровской, Филевской, Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Калининской, Серпуховско-Тимирязевской, Бутовской и Некрасовской линиях. Там добавили, что система "Антисон" есть почти во всех поездах: "она в реальном времени проверяет состояние машиниста и при первых признаках нарушения концентрации предупреждает его звуковым и световым сигналом".