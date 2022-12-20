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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Новые поезда в метро Москвы оснащены системой прицельного торможения

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В московском метро новые поезда оборудуются системами, которые следят за состоянием машиниста и концентрацией его внимания и способны автоматически остановить состав с точностью до нескольких сантиметров, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также эти поезда позволяют открыть двери вагонов только стороны платформы.

Ликсутов отметил, что в мэрии уделяют большое внимание безопасности поездок на транспорте.

В пресс-службе Департамента транспорта уточнили, что эта система работает на восьми линиях со специальными путевыми датчиками: на Арбатско-Покровской, Филевской, Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Калининской, Серпуховско-Тимирязевской, Бутовской и Некрасовской линиях. Там добавили, что система "Антисон" есть почти во всех поездах: "она в реальном времени проверяет состояние машиниста и при первых признаках нарушения концентрации предупреждает его звуковым и световым сигналом".

Москва Московский метрополитен Максим Ликсутов Антисон
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