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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

В Москве начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Москве начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в столице стабилизируется, отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса, сообщает в понедельник пресс-служба московского Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в течение последних четырех недель отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса. "В сравнении с предыдущей неделей показатели заболеваемости на 51 неделе снизились во всех возрастных группах, в том числе среди совокупного населения - на 21,6%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что показатели заболеваемости по совокупному населению и среди взрослых превышают эпидемические пороговые величины. Среди всех возрастных групп детей заболеваемость ниже эпидемических порогов.

По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает доля вирусов гриппа А(H1N1)-2009.

В ведомстве напомнили, что вакцинация - наиболее эффективный метод защиты от гриппа.

Москва Заболеваемость гриппом и ОРВИ
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