Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве остается выше эпидемпорога

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в столице стабилизируется, но остаётся выше эпидемических пороговых значений, сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора.

"На 50-й неделе 2022 года в Москве показатели заболеваемости по совокупному населению, среди взрослых и среди детей 7-14 лет остаются выше эпидемических пороговых величин. Среди детей 0-2 лет и 3-6 лет заболеваемость ниже эпидемических порогов. Вместе с тем эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве стабилизируется, в течение последних трех недель отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сравнении с предыдущей неделей показатели заболеваемости по гриппу и ОРВИ снизились во всех возрастных группах.

По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает доля вирусов гриппа А(H1N1)-2009.

В ведомстве напомнили, что вакцинация - наиболее эффективный метод защиты от гриппа. На текущий период в Москве привито 7 млн 498 608 человек, что составляет 59,2% от численности населения города, из них детей - 1 млн 516 924 (охват 69,7%).