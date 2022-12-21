Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Минздрав РФ рекомендовал пациентам с гриппом и температурой 38 вызывать скорую только ночью

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Гражданам, заболевшим гриппом или ОРВИ, при температуре выше 38 градусов и плохом самочувствии в дневное время нужно вызывать врача из поликлиники; в ночное время обращаться в скорую медпомощь, заявил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко.

МоскваНагрузка на поликлиники Москвы осенью превысила ковидный пик начала годаЧитать подробнее

По его словам, самая большая опасность заключается в том, если все начнут звонить в скорую медицинскую помощь круглосуточно, то есть и днем, когда работает поликлиника. Тогда возникает риск заблокировать работу скорой помощи, тогда ее работники не успеют быстро оказать экстренную помощь тем, кому она нужна по жизненным показаниям.

"В значительной степени культура обращения к скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи повысилась в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Но нам стоит продолжать уделять внимание повышению сознательности подрастающих пациентов при вызове скорой помощи. Снизить нагрузку на отделения скорой помощи поможет не только культура обращения, но и профилактика, защита от заражения гриппом и ОРВИ", - добавил он.

Специалист также отметил, что не следует забывать о профилактических прививках и ношении масок в местах большого скопления людей.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что из-за эпидемии гриппа двукратно возросла нагрузка на службу скорой помощи.

Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 830 тыс. человек были освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации

Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию Вооруженных сил РФ

Путин поручил проанализировать и использовать опыт и тактику НАТО для подготовки войск РФ

Путин поручил проанализировать и использовать опыт и тактику НАТО для подготовки войск РФ

Путин дал команду на начало поставок газа с Ковыктинского месторождения "Газпрома"

Путин дал команду на начало поставок газа с Ковыктинского месторождения "Газпрома"

Условный срок активистке "Открытой России" Шевченко изменили на три года колонии-поселения

Условный срок активистке "Открытой России" Шевченко изменили на три года колонии-поселения

Суд 28 декабря заочно начнет рассматривать дело журналиста Невзорова о фейках об армии

Суд 28 декабря заочно начнет рассматривать дело журналиста Невзорова о фейках об армии

Каждый третий россиянин считает рациональным забрать деньги из банка

Жителям новых регионов РФ могут разрешить до 2026 г. хранить оружие по имеющимся разрешениям

Жителям новых регионов РФ могут разрешить до 2026 г. хранить оружие по имеющимся разрешениям

Матвиенко не исключила подготовки законопроекта об ограничении сроков ареста

Послание Путина Федеральному собранию будет оглашено после Нового года

Послание Путина Федеральному собранию будет оглашено после Нового года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });