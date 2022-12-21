Минздрав РФ рекомендовал пациентам с гриппом и температурой 38 вызывать скорую только ночью

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Гражданам, заболевшим гриппом или ОРВИ, при температуре выше 38 градусов и плохом самочувствии в дневное время нужно вызывать врача из поликлиники; в ночное время обращаться в скорую медпомощь, заявил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко.

По его словам, самая большая опасность заключается в том, если все начнут звонить в скорую медицинскую помощь круглосуточно, то есть и днем, когда работает поликлиника. Тогда возникает риск заблокировать работу скорой помощи, тогда ее работники не успеют быстро оказать экстренную помощь тем, кому она нужна по жизненным показаниям.

"В значительной степени культура обращения к скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи повысилась в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Но нам стоит продолжать уделять внимание повышению сознательности подрастающих пациентов при вызове скорой помощи. Снизить нагрузку на отделения скорой помощи поможет не только культура обращения, но и профилактика, защита от заражения гриппом и ОРВИ", - добавил он.

Специалист также отметил, что не следует забывать о профилактических прививках и ношении масок в местах большого скопления людей.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что из-за эпидемии гриппа двукратно возросла нагрузка на службу скорой помощи.