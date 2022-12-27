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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ снизилась на 7% за неделю, составив 1,7 млн человек

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости в России гриппами и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 7% за последнюю неделю.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек", - сообщили в службе во вторник.

В Роспотребнадзоре уточнили, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. "На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остаётся А(H1N1)2009 (свиной грипп - ИФ), который зафиксирован во всех российских регионах", - отмечается в сообщении.

Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидерство остается за РС-вирусами, риновирусами и метапневмовирусами.

Такие данные были озвучены на заключительном в этом году селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора с главой ведомства, главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой.

Несмотря на снижение заболеваемости, руководитель Роспотребнадзора поручила держать ситуацию на постоянном контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них, сообщили в пресс-службе.

Роспотребнадзор
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