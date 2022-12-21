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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски в общественных местах

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора рекомендовало москвичам носит маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Также управление посоветовало чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком и не пускать в коллективы больных, которые могут заразить окружающих.

В пресс-релизе управления говорится, что нельзя заниматься самолечением, при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу за квалифицированной помощью.

Ранее 21 декабря в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве стабилизируется, но остается выше эпидемических пороговых значений. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в последние дни нагрузка на поликлиники превысила показатели начала года, когда люди заражались "омикроном".

15 декабря руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сказала, что ведомство рекомендует москвичам носить маски в местах скопления людей, но обязательный масочный режим в городе не вводится.

Москва Роспотребнадзор
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