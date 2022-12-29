Пострадавший после пожара ТЦ "Мега Химки" открылся для посетителей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пострадавший от пожара торговый центр "Мега Химки" с 29 декабря открыт для посещения, сообщается в пресс-релизе центра.

В то же время часть магазинов и детская площадка, которые расположены в зоне, прилегающей к строительному гипермаркету OBI, пока останутся закрытыми, уточняется в сообщении.

"Перед открытием в центре были проведены необходимые проверки. Помещения, в которые будет осуществлен доступ посетителей, могут эксплуатироваться в обычном режиме и не представляют опасности для жизни и здоровья людей: cистемы сплинкерного пожаротушения, противопожарного водопровода, пожарной сигнализации и оповещения находятся в рабочем состоянии, противопожарное оборудование и пути эвакуации находятся в состоянии, соответствующем требованиям противопожарной безопасности", - говорится в пресс-релизе.

"Мега Химки" продолжает подготовку к открытию оставшихся магазинов внутри пространства для встреч.

Расписание работы центра в предпраздничные и праздничные дни, а также список закрытых помещений размещены на его сайте. Для посетителей будут доступны все входы, а также наземный паркинг.

Пожар в ТЦ "Мега Химки" произошел 9 декабря. В результате полностью сгорел гипермаркет OBI. Погиб один человек. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил предварительный ущерб от пожара в 20-30 млрд рублей.

По данным СКР, причиной пожара могли стать неквалифицированные сварочные работы. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу о пожаре были задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы.