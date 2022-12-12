По делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках задержаны прораб и сварщик

Последствия пожара в ТЦ "Мега Химки" Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Прораб и сварщик задержаны в качестве подозреваемых в рамках дела о крупном пожаре в торговом центре OBI в подмосковных Химках, сообщила представитель областного управления Следственного комитета (СКР) Ольга Врадий.

"Задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в г. Химки и гибели человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сказала Врадий в понедельник журналистам.

По данным следствия, 9 декабря в помещении торгового центра "осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, в результате чего около 06:00 от искр произошло возгорание паллетов с товаром с последующим развитием пожара на большую площадь гипермаркета".

"Все находящиеся внутри магазина люди эвакуировались из помещения на улицу. В ходе пожара конструкция здания упала на охранника и смертельно травмировала его", - сказала Врадий.

По ее словам, допрошено порядка 30 свидетелей, "осмотрены автомобили, находящиеся на автомобильной стоянке возле ТЦ. изъято 10 системных блоков и 6 серверов, сварочный аппарат, электродержатель, смывы, техническая документация здания и строительной организации, осуществляющей ремонтные работы".

"Проведены обыски. Назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая, взрыво-техническая экспертизы", - сказала Врадий.

Гипермаркет OBI в ТЦ "Мега Химки" загорелся около 6:00 в пятницу и выгорел полностью. По данным МЧС, погиб один человек. В 08:25 пожар был локализован на площади 7 тысяч кв. метров. Согласно заявлению Следственного комитета РФ, причиной инцидента могли стать неквалифицированные сварочные работы. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил предварительный ущерб от пожара в размере 20 млрд рублей.