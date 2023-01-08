В Москве движение поездов по Кольцевой линии метро возобновилось в обычном режиме

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Завершены работы на Кольцевой линии метро, поезда ходят без ограничений, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сегодня завершили работы по внедрению новой российской системы автоматики и телемеханики движения поездов на Кольцевой линии, основанной на микропроцессорах. Благодаря обновлению мы уже с понедельника увеличим количество поездов в часы пик на одной из самых популярных линий", - приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Он добавил, что также сократится время ожидания поезда на станции и появятся дополнительные места в вагонах в часы пик.

Движение поездов на Кольцевой линии ограничивалось со 2 по 7 января из-за обновления инфраструктуры на путях. Поезда в течение нескольких дней ходили только в одну сторону.