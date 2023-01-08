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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

В Москве утро первого рабочего дня после январских праздников будет морозным

В Москве утро первого рабочего дня после январских праздников будет морозным
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Температура до минус 25 градусов и гололедица прогнозируются в понедельник утром в Москве, в Подмосковье ожидается мороз до минус 30 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил "Интерфаксу", что утро в первый рабочий день после новогодних праздников прогнозируется очень холодным. Так, в Москве ожидается минус 26 - 24 градуса, по области до минус 30 градусов. Такие температуры на 15 градусов ниже климатической нормы.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра РФ, ближайшей ночью в Москве будет переменная облачность, гололедица и температура от минус 25 до минус 23 градусов, в Подмосковье - от минус 26 до минус 21 градуса. Днем в столице "потеплеет" до минус 17 - 15 градусов, в Подмосковье - до минус 20 - 15.

Во вторник температура воздуха в Москве и области начнет повышаться: ночные температуры будут в диапазоне минус 19 - 17, дневные - в районе минус 12 - 10. Сохранится гололедица, порывы ветра днем могут достигать 15 м/с.

Заметное повышение температуры - до минус 9 - 4 градусов после сильных морозов, по прогнозу Вильфанда, ожидается в Москве и Подмосковье с 12 января.

Москва
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