Росздравнадзор заявил о продолжении поставок препарата от аллергии "Сталораль"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Лекарственный препарат для лечения аллергии французского производителя "Сталлержен" - Сталораль "Аллерген пыльцы березы" и Сталораль "Аллерген клещей" продолжают поступать на российский рынок; также в наличии есть альтернативные препараты для лечения аллергии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Росздравнадзоре.

"Препараты для лечения аллергии компании Сталлержен - Сталораль "Аллерген пыльцы березы" и Сталораль "Аллерген клещей" продолжают поступать на российский рынок - очередные партии введены в гражданский оборот в начале января", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора в пятницу.

По данным системы маркировки лекарств, остатки препаратов в РФ на сегодняшний день составляют, соответственно, 46,5 тыс. и 16,4 тыс. упаковок, что превышает среднегодовую потребность.

Кроме того, в наличии имеются альтернативные препараты для лечения аллергии как российского, так и иностранного производства в различных лекарственных формах, добавили в ведомстве.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что российские фармритейлеры с начала января столкнулись с ограничением поставок выпускаемого французским производителем "Сталлержен" препарата "Сталораль". Он применяется при аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).