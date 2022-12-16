Скончался пассажир, упавший на рельсы на красной ветке московского метро

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Устранен сбой на красной ветке метро после инцидента с пассажиром, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в пятницу; по данным источника "Интерфакса", человек, упавший на рельсы на станции "Красные ворота", погиб.

"Движение на Сокольнической линии (1) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за человека на пути прерывалось движение на участке "Парк культуры" - "Комсомольская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел на станции "Красные ворота". Для спасения пассажира, упавшего на пути, отключалось напряжение контактного рельса.

Источник агентства в медицинских кругах столицы сообщил, что на рельсы упал мужчина. "Спасти пассажира не удалось, он скончался от полученных травм", - пояснил собеседник "Интерфакса".

Сбой на красной ветке, по свидетельствам очевидцев, продлился не менее 40 минут.

Это третий за несколько дней случай падения пассажиров на рельсы столичного метро. Во вторник на станции "Курская"-кольцевая погибла девушка. В среду был спасен мужчина на станции "Спартак", пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Москвы.