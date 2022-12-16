Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Скончался пассажир, упавший на рельсы на красной ветке московского метро

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Устранен сбой на красной ветке метро после инцидента с пассажиром, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в пятницу; по данным источника "Интерфакса", человек, упавший на рельсы на станции "Красные ворота", погиб.

"Движение на Сокольнической линии (1) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за человека на пути прерывалось движение на участке "Парк культуры" - "Комсомольская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел на станции "Красные ворота". Для спасения пассажира, упавшего на пути, отключалось напряжение контактного рельса.

Источник агентства в медицинских кругах столицы сообщил, что на рельсы упал мужчина. "Спасти пассажира не удалось, он скончался от полученных травм", - пояснил собеседник "Интерфакса".

Сбой на красной ветке, по свидетельствам очевидцев, продлился не менее 40 минут.

Это третий за несколько дней случай падения пассажиров на рельсы столичного метро. Во вторник на станции "Курская"-кольцевая погибла девушка. В среду был спасен мужчина на станции "Спартак", пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Москвы.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Соцвыплаты в Москве с 1 января 2023 года проиндексируют на 10%

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы

Поезда Кольцевой линии метро Москвы со 2 по 7 января будут ходить только в одну сторону

Поезда Кольцевой линии метро Москвы со 2 по 7 января будут ходить только в одну сторону

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы

Около 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Около 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Снежный покров в Москве за двое суток уменьшился в четыре раза

Свыше 60% месячной нормы осадков обрушилось на Москву за двое суток

Свыше 60% месячной нормы осадков обрушилось на Москву за двое суток

В Москву со среды на смену дождю придет снегопад и до -12 градусов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });