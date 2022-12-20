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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Упавшая на рельсы в московском метро женщина выжила

Ее госпитализируют в тяжелом состоянии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Женщина, которая упала на рельсы на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, выжила, сообщил источник "Интерфакса" в медицинских кругах.

"Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое, она экстренно госпитализируется", - сказал он.

Департамент транспорта столицы в 17:50 сообщил, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вернулось в график. Сообщение о том, что поезда на серой ветке начали ходить с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром, было опубликовано в 17:27. Источник "Интерфакса" уточнял, что на участке между станциями "Владыкино" и "Чеховская" движение полностью прерывалось.

Москва Московский метрополитен Дептранс Менделеевская
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