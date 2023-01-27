На Арбатско-Покровской линии метро Москвы произошел сбой из-за человека на пути

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел утром в пятницу на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что нет движения поездов от "Курской" до "Партизанской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Других подробностей и данных о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, пока не поступало.

Позднее столичный дептранс сообщил, что сбой на "синей" ветке устранен. "Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.