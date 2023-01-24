Посол США в Москве Трейси приступит к исполнению обязанностей до конца января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Новый посол США в РФ Линн Трейси прибудет в Москву до конца января, заявил представитель госдепа Нед Прайс во вторник.

"Мы ожидаем, что посол Трейси отправится в РФ, где она вручит верительную грамоту в ближайшие дни. Мы ожидаем, что она будет в Москве до конца этого месяца", - сказал он журналистам в ходе брифинга.

По его словам, "в настоящий момент она проходит процесс консультаций с различными ведомствами и должностными лицами в Вашингтоне".

Прайс подтвердил недавнюю встречу Трейси с российским послом в США Анатолием Антоновым в американской столице 23 января. Он отметил, что в ходе их разговора не обсуждался переговорный процесс на украинском направлении, при этом отказался сообщать, о чем говорили дипломаты.

В понедельник российское посольство сообщило о встрече Антонова и Трейси в Вашингтоне, при этом детали встречи раскрывать не стало.

21 декабря 2022 года верхняя палата Конгресса США - Сенат - утвердила кандидатуру Линн Трейси на пост американского посла в России.

Таким образом, Трейси стала первой женщиной-послом США в РФ.