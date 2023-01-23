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Комфортная зимняя погода пришла в европейскую часть России

Комфортная зимняя погода пришла в европейскую часть России
Санкт-Петербург
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Комфортная зимняя погода прогнозируется в течение недели на европейской части России, в Москве будет преимущественно без осадков, температура днем будет от -3 до +1, а в Петербурге до пятницы будет около +3 и небольшой дождь и мокрый снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории комфортная зимняя погода. Если сравнивать с прошлой неделей, когда температуры были очень высокие, наступила морозная погода, но морозы комфортные, легкие", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

Он уточнил, что самая холодная ночь прогнозируется во вторник, когда в Москве будет минус 7 – минус 5 градусов, а по области до -12. При этом днем максимальные температуры составят минус 3 – минус 1 градус. В среду днем будет от 0 до -2. В четверг же температура воздуха будет от -1 до +1 градуса.

"В последующем, в пятницу и выходные, будет однородная погода, ночные температура минус 8 - минус 5 градусов, дневные минус 5 – минус 3 и преимущественно без осадков. Только в воскресенье понижение давления приведет к тому, что будет небольшой снег", - уточнил он.

Кроме того, как отметил Вильфанд, в столичном регионе будет сухой воздух и слабый ветер, поэтому "дискомфорта не будет". "Такой мягкий зимний режим", - добавил он.

Такая погода связана с перемещением с юго-востока области высокого давления. Так, повышенное давление будет в столичном регионе до субботы.

"При повышенном давлении осадков почти не бывает, облачно с прояснениями. Облака высокие, это не давящие облака, коротковолновая солнечная энергия проходит через них, поэтому день светлый, это не мрачные облака. И периодически будет показываться солнышко", - отметил Вильфанд.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в отличие от столичного региона, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а также более теплая погода. Дневная температура будет от +2 до +4 градусов, понижение прогнозируется только в пятницу – на смену положительной температуре во вторник, среду и четверг, придет отрицательная.

На юге европейской части России, по словам Вильфанда, тоже хорошая погода.

"В Краснодарском крае преимущественно без осадков, там много солнца. Ночные температуры хоть и отрицательные, но днем будут повышаться до +7 - +10 градусов, а на побережье, в Сочи, ночные температуры положительные, до +5 градусов, а максимальные +12 – +15 градусов и много солнца. И осадков тоже не ожидается", - добавил он.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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