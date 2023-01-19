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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

Москвичей предупредили, что ночью возможны грозы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Москве вечером в четверг и ночью продолжатся дожди, местами возможны грозы и мокрый снег, предупредил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Также возможен гололед и сильный ветер со скоростью до 15 метров в секунду при порывах.

Чиновники призвали горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться рядом с ними.

Оттепель с дождями и мокрым снегом продолжается в столице со вторника. На дорогах и тротуарах очень скользко. В ночь на четверг синоптики предупреждали о возможном ледяном дожде.

В пятницу 20 января в городе ожидается +3 - +5 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд и напомнил, что температурный рекорд этого дня был установлен в 2007 году - +6,2 градуса.

Холодать в Москве начнет с воскресенья, на следующей неделе вернутся морозы и солнечная погода.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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