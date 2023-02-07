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Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ

Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу "Новой газеты" на решение о признании недействительной регистрации в качестве СМИ печатной версии издания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Решение Басманного суда Москвы от 5 сентября 2022 года оставлено без изменений", - заявили в суде во вторник.

В жалобе на решение суда первой инстанции представитель "Новой газеты" настаивал на его незаконности, просил апелляционный суд отменить его и вынести по делу новое решение - об оставлении исковых требований Роскомнадзора без удовлетворения.

Как сообщалось, Басманный суд по административному иску Роскомнадзора признал недействительной регистрацию печатной версии "Новой газеты" в качестве средства массовой информации.

Ведомство обратилось в суд с требованием признать регистрацию печатной версии издания недействительной в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки, несмотря на направленные ранее предупреждения.

Представитель "Новой газеты" в суде первой инстанции попросил отклонить требования регулятора, указав, что ведомство посчитало нарушением непредоставление устава зарегистрированного в 2002 году издания после изменений в составе учредителей в 2006 году.

По мнению ответчика, смена учредителя не означает, что газета начала работать в качестве нового СМИ, в связи с чем предоставление устава не было обязательным, а требования Роскомнадзора - немотивированы.

Аналогичное решение Басманный суд принял по иску в отношении журнала "Новая рассказ-газета" - приложения "Новая газеты". Оно также было оставлено без изменений Мосгорсудом.

В свою очередь, Верховный суд РФ по иску Роскомнадзора прекратил деятельность сайта "Новой газеты".

"Новая газета" была основана в 1993 году. Главный редактор издания Дмитрий Муратов - лауреат Нобелевской премии мира.

Мосгорсуд Москва Басманный суд Новая газета
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