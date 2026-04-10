Тверской суд арестовал на месяц журналиста "Новой газеты" Ролдугина

Он проходит по делу о незаконном доступе к персональным данным

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Москве Тверской суд арестовал журналиста "Новой газеты" Олега Ролдугина на месяц по делу о незаконном доступе к персональным данным, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ролдугина на срок один месяц, до 10 мая", - сообщили в суде.

Ему вменяют ч. 3 ст. 272.1 УК (Незаконное использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные).

Накануне в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщали, что в рамках этого дела были проведены обыски в редакции "Новой газеты".

В полиции Москвы сообщали, что установили "круг лиц, обращавшихся за персональными данными к незаконным информационным ресурсам".

"В ходе мониторинга средств информации и сети Интернет сотрудниками полиции было установлено, что при подготовке информационных статей и материалов негативного содержания в отношении граждан России используются информационные ресурсы с персональными данными", - объясняли в главке.

Полицией установлено, что "за 2025-2026 годы на частных ресурсах хранения персональных данных осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграм-каналах". В ГУ МВД не уточняли личности фигурантов дела, а также потерпевших.