В Москве оптимизируют маршруты наземного транспорта к открытию БКЛ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Работы по оптимизации маршрутов наземного транспорта идут в преддверии открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Около 200 автобусов и электробусов будут работать на 12 маршрутах, которые мы сделаем удобнее. К запуску движения по всему Большому кольцу мы запустим и новый маршрут с604", - приводит его слова пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Ликсутов отметил, что сейчас идут инструктажи с водителями, обновляются флаги и плакаты на остановках, загружается маршрутная информация в подвижной состав.

Как уточняет пресс-служба департамента, в рамках подготовки новых маршрутов проработаны оптимальные схемы проезда и скорректирован график движения автобусов и электробусов.

Благодаря проведенным работам пассажиры смогут быстрее добираться до новых станций метро и использовать удобные пересадки.