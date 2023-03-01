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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии московского метро, сообщила пресс-служба Кремля.

"Церемония открытия новой линии пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В эксплуатацию будут введены девять последних станций Большого кольца: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Как отмечается в сообщении, строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и 3 электродепо.

"Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 млн человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии. Как ожидается, на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35-45 минут", - говорится в сообщении.

Владимир Путин метро Москвы
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