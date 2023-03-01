Путин сообщил, что хочет показать Си Цзиньпину московское метро

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, если программа позволит, то хотел бы ознакомить его с работой московского метро, Большая кольцевая линия (БКЛ) которого стала самым крупным в мире метрокольцом.

На церемонии запуска в эксплуатацию БКЛ в среду президент РФ отметил, что по своей протяженности 70-километровая линия стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, "обогнав и наших друзей в Китае - нынешнего лидера кольцевой линии пекинского метро".

"Вот будем встречаться с председателем КНР, если программа позволит, с удовольствием покажем и нашим гостям, во всяком случае делегации, мне кажется, можно будет показать", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что планы по созданию метрокольца, которое свяжет радиальные линии на удалении от центра города, существовали еще в советские годы, но долгое время по разным причинам этот план оставался на бумаге. "И сегодня этот масштабный проект (...), именно сегодня очень нужный для города, реализован, благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным", - сказал Путин.

Он отметил, что в сжатые сроки реализован востребованный и грандиозный проект в области метростроения и в целом инфраструктурного развития.

"Главное - БКЛ качественно изменит всю транспортную систему столицы, разгрузит многие автострады, станет хорошим стимулом для развития и благоустройства прилегающих городских территорий, сделает жизнь мегаполиса, его жителей и гостей более удобной и динамичной", - сказал Путин.