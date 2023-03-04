Что произошло за день: суббота, 4 марта

Шойгу проинспектировал пункт управления группировки "Восток", москвичка задержана за помощь ВСУ, Медведев победил Рублева в финале турнира в Дубае

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Восток". Он также провел совещание с заместителями по обеспечению войск вооружением, техникой и боеприпасами.

- ФСБ задержала москвичку за финансовую помощь украинской армии. По данным службы, задержание прошло "при попытке выезда из Российской Федерации". Лефортовский суд Москвы отправил ее под арест на два месяца.

- В Москве закончились первый компонент вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Об этом сообщается на сайте московской мэрии в разделе, посвященном вакцинации. В Минздраве РФ "Интерфаксу" сообщили, что партии вакцины "Спутник V" распределены и направлены в столицу и несколько регионов.

- Росфинмониторинг хочет установить лимит в 100 тысяч рублей для переводов физлиц без открытия счета. На данный момент максимальная сумма такого перевода законодательно не закреплена.

- Даниил Медведев выиграл третий турнир ATP подряд. Он победил своего соотечественника Андрея Рублева в финале турнира в Дубае.

- Шахматистку Александру Костенюк в составе российской команды заменит белоруска Ольга Баделько. Федерация шахмат России сообщила, что 20-летняя Баделько находится в процессе оформления российского гражданства. Костенюк будет представлять Швейцарию.