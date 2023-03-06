Оба компонента вакцины "Спутник V" стали снова доступны в Москве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В столичных пунктах вакцинации от коронавируса снова доступны оба компонента вакцины, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"В организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, в достаточном количестве имеются оба компонента вакцины от COVID-19. В московские медучреждения произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что департаментом проводится постоянный мониторинг наличия вакцины в медицинских организациях, данные о необходимости поставок своевременно передаются Минздраву.

В депздраве напомнили, что привиться без очереди можно в ГУМе и в Троицкой городской больнице. Также открыты 10 пунктов вакцинации в городских поликлиниках.

На сайте московской мэрии уточняется, что в наличии, на данный момент, оба компонента вакцины "Спутник V". Препаратов "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт" по-прежнему нет в наличии.

В субботу на официальном сайте московской мэрии сообщалось, что в столице доступен только второй компонент вакцины "Спутник V", другие препараты отсутствовали в наличии.