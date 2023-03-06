Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Оба компонента вакцины "Спутник V" стали снова доступны в Москве

Оба компонента вакцины "Спутник V" стали снова доступны в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В столичных пунктах вакцинации от коронавируса снова доступны оба компонента вакцины, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"В организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, в достаточном количестве имеются оба компонента вакцины от COVID-19. В московские медучреждения произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что департаментом проводится постоянный мониторинг наличия вакцины в медицинских организациях, данные о необходимости поставок своевременно передаются Минздраву.

В депздраве напомнили, что привиться без очереди можно в ГУМе и в Троицкой городской больнице. Также открыты 10 пунктов вакцинации в городских поликлиниках.

На сайте московской мэрии уточняется, что в наличии, на данный момент, оба компонента вакцины "Спутник V". Препаратов "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт" по-прежнему нет в наличии.

В субботу на официальном сайте московской мэрии сообщалось, что в столице доступен только второй компонент вакцины "Спутник V", другие препараты отсутствовали в наличии.

Хроника 09 января 2020 года – 06 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Спутник V Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сугробы в Москве достигли максимальных с начала зимы 41 см

Пандемия коронавируса

В Минздраве РФ заявили, что партии "Спутника V" направлены в Москву

Один рабочий погиб под завалами строительных лесов на западе Москвы

Один рабочий погиб под завалами строительных лесов на западе Москвы

Третий за день случай падения человека на рельсы произошел в московском метро

В московском метро произошло два инцидента с пассажирами за утро

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Движение на Сокольнической линии метро восстановили после возгорания вагона

Горевший на станции "Спортивная" состав метро убрали с линии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });