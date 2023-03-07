Число инфицированных COVID-19 в России снизилось до 10,4 тыс. за сутки

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост инфицированных COVID-19 в РФ составил более 10,4 тыс. случаев, скончались 42 пациента с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"Выявлено 10 449 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 801 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 192,8%", - сообщили в оперштабе.

Накануне сообщалось о 615 госпитализированных.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 73 субъектах РФ, снижение - в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 11 163 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 714.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 42 человека, накануне сообщалось о 38 умерших.

"Выздоровели за сутки 14 373 человека, или на 56,8% больше в сравнении с 6 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 363 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 378 умерших и 21 700 795 выздоровевших.