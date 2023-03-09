Рекордные с начала зимнего сезона сугробы зафиксированы в Москве

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Высота сугробов на главной метеостанции столицы (ВДНХ) к 9:00 четверга достигла 42 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"С 5 по 8 марта снежный покров в городе держался на уровне 41 см, что аномально для первой декады весны. Сегодня на ВДНХ установлен новый максимум с начала зимнего сезона 2022-2023 годов - 42 см", - сказал представитель метеобюро.

Он напомнил, что зимний максимум снежного покрова в городе фиксировался 20 и 25 февраля - 38 см.

В метеобюро добавили, что обычно в первой декаде марта сугробы в Москве держатся на уровне 27-28 см.