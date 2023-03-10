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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Метель и ветер до 20 м/с ожидаются ночью в Москве

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в столице ближайшей ночью, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в пятницу.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 11 марта в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В мэрии предупредили, что возможно образование гололедицы и снежных заносов.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - отмечается в сообщении.

Москва
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