Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ледяного дождя

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил погодную опасность в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня из-за неблагоприятных климатических условий.

По информации метеослужбы, с 21:00 субботы до 09:00 воскресенья в столице местами возможен ледяной дождь.

МоскваСнежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 смСнежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 смЧитать подробнее

"Оранжевый" уровень опасности означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в городе может выпасть до шести сантиметров снега. Ожидаются другие виды осадков, в том числе ледяной дождь.

Из-за непогоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.

По данным синоптиков, снег, мокрый снег и ледяной дождь в столичном регионе будут сопровождаться порывами ветра до 20 метров в секунду.

Москва Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 см

Снежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 см

Отравление группы школьников в Москве вызвал попавший в кулер антисептик

В Москве возбуждено дело о покушении на жизнь 15-летнего пассажира метро

В столичном регионе на выходные обещают от 19 градусов мороза до плюс 6 тепла

Рекордные с начала зимнего сезона сугробы зафиксированы в Москве

Рекордные с начала зимнего сезона сугробы зафиксированы в Москве

Пожар произошел в одном из зданий московского главка МВД на Петровке

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москвичей предупредили о температурном "кульбите" на выходных

Москвичей предупредили о температурном "кульбите" на выходных
Пандемия коронавируса

Оба компонента вакцины "Спутник V" стали снова доступны в Москве

Оба компонента вакцины "Спутник V" стали снова доступны в Москве

Сугробы в Москве достигли максимальных с начала зимы 41 см

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });