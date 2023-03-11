"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ледяного дождя

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил погодную опасность в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня из-за неблагоприятных климатических условий.

По информации метеослужбы, с 21:00 субботы до 09:00 воскресенья в столице местами возможен ледяной дождь.

"Оранжевый" уровень опасности означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в городе может выпасть до шести сантиметров снега. Ожидаются другие виды осадков, в том числе ледяной дождь.

Из-за непогоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.

По данным синоптиков, снег, мокрый снег и ледяной дождь в столичном регионе будут сопровождаться порывами ветра до 20 метров в секунду.