Синоптики пообещали в среду в Москве апрельскую погоду

В выходные будет солнечно и без осадков

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В столичном регионе в среду 15 марта ожидается погода, больше характерная для апреля, следует из прогноза метеорологов. После пятницы возможно небольшое похолодание.

"По-настоящему теплая погода уже сегодня днем отмечается в Москве, и будет отмечаться в последующие дни рабочей недели. Наиболее теплый день завтра, когда даже ночные температуры минимальные будут в диапазоне от плюс 1 до плюс 3 градусов, а дневные плюс 5 - плюс 7 градусов. Это по-настоящему апрельская погода - именно такая погода характерна для третьей пятидневки апреля", - сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Это тепло в регион несут воздушные массы, поступающие из акватории Средиземного моря, Ближнего Востока и Среднего Востока.

По прогнозам, в среду в столичном регионе будет переменная облачность и солнце: "и вот это сочетание теплой погоды и солнца завтра создаст хорошее настроение".

В четверг, по словам Вильфанда, погода существенно не изменится, но появится "циклоническая кривизна", которая приведет к тому, что в четверг будет тепло, но более облачно и дождливо. Ночью температура от ноля до плюс 2 градусов, днем - плюс 3 - плюс 5. Также в четверг ожидается налипание мокрого снега.

Пятница станет последним днем, когда дневные температуры будут явно выше ноля: днем плюс 2 - плюс 4, а ночью около ноля.

"Во второй половине дня в пятницу к центру европейской части России будет приближаться гребень высокого давления с запада. И это приведет к тому, что будет переменная облачность, преимущественно без осадков и солнышко", - сообщил эксперт.

В выходные в Москве и Подмосковье ожидается солнечная и теплая погода без осадков, а следующая неделя, по предварительным прогнозам, будет теплее нынешней, продолжил он.

"В субботу и воскресенье будет красивая погода. Солнечная, без осадков, достаточно тепло, ветра совсем не будет. И связано это с тем, что существенно повысится давление. Оно просто резко повысится и будет на 15-20 мм ртутного столба выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Москве в выходные будет "хорошо выраженная антициклональная погода". Но, в отличие от рабочей недели, воздушные массы в столицу будут поступать уже не с юга, а с севера и с востока. Все это приведет к тому, что температура воздуха понизится. Вместе с тем дневные температуры будут повышаться за счет солнечной энергии.

"Уже в ночь на субботу будет минус 9 - минус 4 градуса, дневная температура около ноля - от минус 1 - плюс 3 градуса. В воскресение также минус 9 - минус 4 градуса, а днем около плюс 3 - плюс 4. Заметный суточный ход", - сказал Вильфанд.