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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Менять зимнюю резину на летную в столичном регионе пока нельзя, делать это раньше середины апреля не стоит, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все-таки нужно обращать внимание на погоду в течение всех суток. Ночи очень холодные (...) Менять резину еще не нужно. Если вы предполагаете курсировать по Москве только, скажем, с 14 до 16 часов дня, то тогда можно, но если утром - то нельзя", - сказал он и предложил "подождать хотя бы середины апреля".

Окончательно решать вопрос о смене резины лучше опираясь на прогнозы метеорологов, представленные 5-8 апреля, добавил Вильфанд.

Ранее синоптики прогнозировали, что эта неделя будет в столичном регионе умеренно теплой, с периодическими осадками.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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