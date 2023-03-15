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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Сезон летних веранд в Москве откроется с 1 апреля

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Московские рестораторы с 15 марта могут приступить к монтажу летних веранд, сезон их работы в Москве начнется 1 апреля, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"С сегодняшнего дня предприниматели могут начать монтаж летних веранд. В столице они стали очень популярны, привлекают внимание посетителей и создают особую атмосферу. Разместить летнее кафе в Москве собственник может бесплатно. Для установки летняя веранда должна быть включена в городскую схему размещения", - сказал Немерюк, слова которого приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.

Сезон работы летних кафе в Москве откроется 1 апреля.

Как отметил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров, веранды не должны мешать движению пешеходов по тротуару и препятствовать доступу к общественному транспорту.

"Конструкции должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее пяти метров от подземного перехода и не менее 10 метров от остановок", - уточнил Бобров.

Москва
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