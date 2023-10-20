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Собянин снова разрешил ресторанам и кафе не разбирать уличные веранды

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Владельцы летних веранд и кафе могут не демонтировать установленные конструкции по окончании сезона, как и в прошлом году, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Такое постановление подписал мэр города Сергей Собянин

"Владельцы заведений общепита могут не проводить демонтаж веранд на зимний период при условии, что они не препятствуют свободному проходу пешеходов и работе уборочной техники и расположены в городских парках; на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, на дворовых территориях нежилых зданий и строений; на земельных участках, находящихся в частной собственности", - говорится в сообщении.

При этом зимняя эксплуатация веранд не допускается. Владельцы точки общепита обязаны обеспечить безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи.

Возможность не разбирать летние веранды на зиму снижает финансовую нагрузку на заведения общепита и тем самым является одной из востребованных форм поддержки этой отрасли экономики, отметили чиновники. Прошлой зимой такой возможностью воспользовались владельцы 346 летних кафе.

Первоначальное решение по данному вопросу было принято по итогам встречи мэра со столичными рестораторами, состоявшейся 29 марта 2022 года.

Москва Сергей Собянин
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