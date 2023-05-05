Прошедший апрель в Москве вошел в пятерку самых теплых месяцев

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Прошедший апрель для Москвы стал одним из самых теплых за историю метеонаблюдений, такая погода наблюдается примерно раз в 30 лет; в целом по стране температура в апреле была около нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Для Москвы этот апрель был совершенно необычный, он в ранге самых теплых месяцев, занял пятое место. Учитывая длительную историю наблюдений, это означает, что такой теплый апрель наблюдается примерно один раз в 30 лет", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

Он также отметил, что прошедший месяц компенсировал дефицит солнечного света, который наблюдался в январе, феврале и марте.

В целом в России, как сообщил Вильфанд, средняя температура в апреле была близка к нормальной. "Но если вы посмотрите на отклонения нормы на карте, то видно, что на европейской территории России положительные значения, плюс 3-4 градуса, то в Сибирском федеральном округе наоборот, отклонение от нормы минус 4. На территории Дальневосточного федерального округа температурный фон около и чуть выше нормы", - добавил он.