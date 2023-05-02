В столичном депздраве сообщили о единичных очагах кори в Москве

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В столице фиксируются единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"В СМИ распространяется информация о росте заболеваемости кори. В Москве мы действительно фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле как департамента здравоохранения, так и управления Роспотребнадзора по Москве", - говорится в сообщении на сайте профильного департамента.

Практически все заболевающие - это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания, отмечается в сообщении.

В департаменте отметили, что в столице ведётся системная работа по вакцинации, особенно в младшей возрастной группе.

При этом, как отметили в департаменте, "к сожалению, существует немало родителей, которые отказываются от вакцинации своего ребенка, эти мамы зачастую попадают под влияние так называемых антипрививочников, ставя под угрозу здоровье своих детей".