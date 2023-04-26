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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Очаги кори в России удалось локализовать

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день нет оснований для опасений из-за ситуации с корью, ее очаги локализованы.

"В сегодняшней ситуации нет оснований ни для каких отдельных опасений, потому что те большие очаги, в четырех субъектах, они, в общем, локализованы, они стабилизируются. Да, продолжение, хвостик какой-то еще будет, это безусловно, но на сегодняшний день оснований для особого напряжения нет", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

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Также она сообщила, что около 500 тыс. человек привились в России в рамках проводимой подчищающей иммунизации.

"На сегодняшний день в рамках подчищающей иммунизации привито уже порядка полумиллиона человек дополнительно, и мы эту работу продолжаем и должны за следующий месяц привить значительную часть еще людей, которые пока, по нашим данным, иммунитета не имеют", - сказала Попова.

Она отметила, что среди непривитого населения есть "отказники" - люди, которые не хотят прививаться, но "их удельный вес в целом по стране не превышает 3-5%".

Анна Попова Роспотребнадзор РФ корь
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