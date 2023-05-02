В МГУ проведены эпидмероприятия из-за подозрения на корь у студента

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Московском государственном университете им. Ломоносова зарегистрирован случай подозрения на корь у студента, руководству вуза направлено предписание принять все необходимые противоэпидемические меры, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В связи с регистрацией случая подозрения на корь у студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В.Ломоносова управлением Роспотребнадзора по Москве в адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий", - сообщили журналистам в ведомстве.

Отмечается, что был определен круг контактировавших с заболевшим, а также "приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания". Ситуация находится на строгом контроле управления.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МГУ переводят на дистанционный формат работы и обучения студентов и работников до 17 мая из-за кори. Противоэпидемические меры касаются второго учебного корпуса на Ленинских горах.