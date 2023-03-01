МВД разъяснило новые правила езды на электросамокатах

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В МВД России разъяснили требования к тем, кто использует средства индивидуальной мобильности, в связи с тем, что с 1 марта эти средства включены в Правила дорожного движения.

Представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус - средств индивидуальной мобильности (СИМ): "К ним относятся транспортные средства, имеющие одно или несколько колес или роликов, которые предназначены для индивидуального передвижения с использованием двигателя".

По правилам, дети до семи лет могут передвигаться на средствах индивидуальной мобильности в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Детям в возрасте от семи до 14 лет доступны также зоны, выделенные для велосипедистов, и присутствие взрослых необязательно. С 14 лет на СИМ разрешено ехать по правому краю проезжей части.

Максимальная скорость движения на СИМ - 25 километров в час. Если оно не тяжелее 35 кг, на нем можно ездить по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам, продолжила Волк.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части автодорог, если человек старше 14 лет. Это возможно только на участках дорог с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедистов.

"При этом такие транспортные средства должны иметь тормозную систему, а также передние и задние фары белого и красного цвета соответственно", - отметила Волк.

На пешеходных дорожках и тротуарах приоритет отдается пешеходам, и там пользователи СИМ должны рассчитывать свою скорость и не создавать помех для других, напомнили в МВД.

На обычные роликовые коньки новые правила не распространяются. Люди на роликах по-прежнему считаются пешеходами, отметила Волк.