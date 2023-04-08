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Станцию московского метро "Суворовская" могут построить за пять лет

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Строительство станции метро "Суворовская" на действующей Кольцевой линии столичной подземки может быть завершено в течение пяти лет, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проект строительства станции метро "Суворовская" на действующей Кольцевой линии чрезвычайно сложен. Необходимо не только построить станцию, но и не прерывать движение поездов по кольцу. Для этого будут построены дополнительные тоннели, к возведению которых мы приступим в этом году", - сказал Бочкарев журналистам.

Он уточнил, что обычно работы по возведению станций метро на глубине 35-40 метров и в условиях плотной городской застройки занимают 7-8 лет, но в случае с "Суворовской" стройка завершится раньше. "Мы ускоримся и постараемся уложиться в пять лет. Квалификации и ресурсов для реализации такого сложного проекта у нас достаточно", - подчеркнул Бочкарев.

Глава стройкомплекса отметил, что активное строительство самой станции будет осуществляться после переключения движения поездов на временную схему по двум дополнительно построенным обходным тоннелям. "Для их примыкания к действующим перегонным тоннелям Кольцевой линии метро предусматривается строительство четырех камер съездов", - пояснил заммэра.

Он уточнил, что строительство станции будет вестись горным способом, то есть вручную.

Станция "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" и будет пересадочной на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии метро.

метро Москва
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