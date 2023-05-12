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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

В Москве отключения горячей воды начнутся 15 мая

В Москве отключения горячей воды начнутся 15 мая
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Москве плановые профилактические отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся с 15 мая, сообщил заммэра города Петр Бирюков. Днем ранее в столице был запущен сервис проверки сроков отключения по конкретному адресу.

"Максимальный срок отключения горячей воды составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней", - напомнил Бирюков.

Отключать горячую воду необходимо для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать.

"Обойтись без отключений на сегодняшний день невозможно, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить профилактические мероприятия", - заявил заммэра.

Он пообещал, что все работы на системах горячего водоснабжения будут завершены до 1 сентября.

"В общей сложности проведем гидравлические испытания 17 тыс. км тепловых сетей, предстоит подготовить к отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - добавил Бирюков.

Узнать точные даты можно на портале мэрии mos.ru, в личном кабинете на этом портале, на сайте ПАО "МОЭК" и в мобильном приложении "Моя Москва".

Петр Бирюков Москва
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