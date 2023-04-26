Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

В Москве 96% жилых домов отключили от теплоснабжения

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Продолжаются мероприятия по переводу системы теплоснабжения столицы на летний режим эксплуатации, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"Отопление уже отключили в 96% жилых домов и 85% административных зданий", - сказал Бирюков.

По его информации, в общей сложности в Москве отключат отопление в более чем 74 тыс. зданиях, в числе которых свыше 34 тыс. многоквартирных жилых домов.

"Все работы завершим до субботы", - уточнил заммэра.

Он отметил, что затем начнется подготовка инженерных систем к новому отопительному сезону. До сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций.

"Запланированы гидравлические испытания на 17 тыс. км тепловых сетей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют", - добавил Бирюков.

Отопление в Москве начали отключать 24 апреля.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Закрытый с ноября участок "зеленой" ветки метро в Москве откроют в мае

Суд в Москве арестовал двоих граждан РФ, задержанных по подозрению в госизмене

Учебный кампус МИРЭА на Стромынке перевели на дистант из-за случая кори

Убийство Дарьи Дугиной

Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве журналистки Дугиной

Гроза ожидается в Москве в четверг

Движение транспорта ограничат в центре Москвы во вторник из-за репетиции Парада Победы

Движение транспорта ограничат в центре Москвы во вторник из-за репетиции Парада Победы

"Отравитель с Хохловской площади" приговорен в Москве к 15 годам колонии

Завод "Москвич" запустил главный конвейер

Завод "Москвич" запустил главный конвейер

В Москве начали отключать отопление

В Москве начали отключать отопление

Воздух в Москве впервые за весну прогрелся выше 20 градусов

Воздух в Москве впервые за весну прогрелся выше 20 градусов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });