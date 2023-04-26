В Москве 96% жилых домов отключили от теплоснабжения

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Продолжаются мероприятия по переводу системы теплоснабжения столицы на летний режим эксплуатации, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"Отопление уже отключили в 96% жилых домов и 85% административных зданий", - сказал Бирюков.

По его информации, в общей сложности в Москве отключат отопление в более чем 74 тыс. зданиях, в числе которых свыше 34 тыс. многоквартирных жилых домов.

"Все работы завершим до субботы", - уточнил заммэра.

Он отметил, что затем начнется подготовка инженерных систем к новому отопительному сезону. До сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций.

"Запланированы гидравлические испытания на 17 тыс. км тепловых сетей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют", - добавил Бирюков.

Отопление в Москве начали отключать 24 апреля.