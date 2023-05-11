В Москве опубликовали график отключения горячей воды

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Жители Москвы получили возможность проверить сроки профилактического отключения горячей воды у них дома, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Узнать точные даты можно на портале мэрии mos.ru, в личном кабинете на этом портале, на сайте ПАО "МОЭК" и в мобильном приложении "Моя Москва". Воду будут отключать на десять дней.

Заммэра города Петр Бирюков напомнил, что отключать горячую воду необходимо для подготовки к новому отопительному сезону.

"Обойтись без отключений горячей воды, к сожалению, невозможно, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо регулярно проводить плановые профилактические мероприятия", - отметил он.