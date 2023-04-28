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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Система теплоснабжения Москвы переведена на летний режим работы

Отключения горячей воды начнутся в мае

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Отопительный сезон завершился в Москве, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Столичная система теплоснабжения переведена на летний режим работы", - сказал Бирюков журналистам в пятницу.

По словам заммэра, в городе началась подготовка к новому осенне-зимнему периоду, она завершится к 1 сентября.

Бирюков напомнил, что скоро в Москве начнутся гидравлические испытания теплосетей. "Они стартуют в полном объеме в мае, именно во время испытаний производится временное отключение горячего водоснабжения", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

По информации Бирюкова, гидравлические испытания затронут 17 тыс. км тепловых сетей Москвы,

Заммэра добавил, что всего к отопительному сезону предстоит подготовить более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов.

Отопление в Москве начали отключать 24 апреля.

Петр Бирюков Москва
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