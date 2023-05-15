Отключения горячей воды начинаются в Москве

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, стартуют с понедельника в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Максимальный срок отключения горячей воды составляет до десяти дней при законодательном нормативе 14 дней", - сказал Бирюков журналистам.

По его словам, это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать.

"Обойтись без отключений на сегодняшний день невозможно, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить профилактические мероприятия", - заявил заммэра.

Он уточнил, что все работы на системах горячего водоснабжения будут завершены до 1 сентября. "В общей сложности проведем гидравлические испытания 17 тыс. км тепловых сетей, предстоит подготовить к отопительному сезону более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов", - добавил Бирюков.

Москвичи уже в четверг получили возможность проверить сроки профилактического отключения горячей воды в своих домах.

Узнать точные даты можно на портале мэрии mos.ru, в личном кабинете на этом портале, на сайте ПАО "МОЭК" и в мобильном приложении "Моя Москва".