Учебный кампус МИРЭА на Стромынке перевели на дистант из-за случая кори

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Москве учебный кампус Российского технологического университета МИРЭА на Стромынке переведен на удаленный режим работы на 20 дней в связи с выявлением кори у студента первого курса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

"Ограничения коснулись только одного из учебных кампусов, на улице Стромынке, 20. В целях нераспространения инфекции на 20 дней все занятия этого кампуса пройдут в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

В приказе о переходе на удаленку говорится, что корь выявлена у одного из студентов первого курса. Вход в кампус закрыт с 25 апреля для всех студентов, аспирантов и сотрудников, не привитых ранее, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее.

На прошлой неделе один случай заболевания корью был выявлен в Московском Политехе. В столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что непривитых и ранее не болевших корью студентов Московского Политеха, контактировавших с заболевшим корью студентом, переведут на дистанционное обучение.

Российский государственный университет нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина также переходил на удаленный режим работы из-за кори, которую обнаружили у одного из студентов в общежитии вуза.

В Московском авиационном институте и МИСИС случай заболевания корью не подтвердился.