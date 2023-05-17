Рост заболеваемости корью объяснили увеличением числа россиян без иммунитета к болезни

Прививки от кори в детской поликлинике в Москве Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Подъем заболеваемости корью в России начался в конце 2022 года, это цикличное явление, которое повторяется в среднем раз в четыре-шесть лет и связано с увеличением числа не имеющих иммунитета к кори граждан, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Такой подъем отмечается в среднем каждые 4-6 лет и связан с накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори. Первые случаи кори импортированы в Россию в январе 2022 года из стран ближнего зарубежья и зарегистрированы среди населения, не привитого против кори", - сообщили в ведомстве.

Исследования научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского показали, что преобладающим подвариантом кори в стране стал D8 8248. Идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США, что свидетельствует о распространенности этого варианта в мире.

Знание генотипа вируса кори позволяет проследить его циркуляцию, в том числе определить пути проникновения вируса из других стран, объяснили в ведомстве.

"Принадлежность вируса кори к тому или иному генотипу или подтипу не влияет ни на клиническое течение заболевания, ни на степень заразности, но учитывается при организации дополнительных мероприятий по предупреждению завоза и распространения кори", - добавили в Роспотребнадзоре.